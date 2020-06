Cathy & Richard Lugner: Schluss mit Spitznamen!

Ganz im Gegenteil: Für Cathy Lugner (26) ist der Kosename ein rotes Tuch. "Ich habe eine reale Beziehung und ich habe einen Namen, und so möchte ich auch genannt werden. Es geht mir dabei um Respekt!", ereiferte sie sich im Interview mit InTouch Online.

Und sie teilt auch gleich gegen ihre Vorgängerinnen aus: "Ich bin nicht eines dieser Wannabe-Promo-Girls, die sich ihm nur an den Hals geschmissen haben, um in einer Klatschzeitung zu landen!" Klare Ansage.

Auch bei ihrem Ehemann sollte inzwischen angekommen sein, dass Cathy eben Cathy und nicht Spatzi ist. "Meine Frau nennt mich Esel, weil sie meint, dass Spatzi eine Beleidigung ist.“

Ob er sich an ihre Regel wirklich hält, wird sich dann in ihrer RTL2-Doku "Lugner und Cathy – Der Millionär und das Bunny" (am 4. und 11. Januar ab 21.15 Uhr) zeigen. Aber das streitlustige Ehepaar findet sicherlich so oder so einen Grund, sich zu zoffen...