Cathy und Mats Hummels: Drama an seinem Geburtstag

Festtafel, haufenweise Geschenke und Party pur: Das Einzige, was Mats Hummels an seinem Geburtstag fehlte, war ein wenig männliche Unterstützung. Vergrault Cathy etwa seine Freunde?

Ein leckeres Bierchen mit den Jungs in der Lieblingskneipe – für viele Männer der denkbar beste Rahmen fürs eigene Wiegenfest. Doch wenn man mit Cathy Hummels verheiratet ist, gibt’s kein Bier. Keine Kneipe. Und auch keine Jungs…

Klebrige Leckereien, knallige Tischdeko, kreative Girlanden und jede Menge Konfetti – Cathy hat für ihren Schatz in mühevoller Kleinstarbeit einen perfekten Kindergeburtstag organisiert. Sogar der Kuchen entsprach dem Motto, er kam als schwarz-weißer auf grünem Rasen daher, entworfen von einer bekannten Dortmunder Cake-Designerin. Kostenpunkt: rund 350 Euro. Von so einer Köstlichkeit kann jeder kleine Fußi-Fan nur träumen. Doch der ganze Aufwand galt nicht etwa einem Kind, sondern Cathys Mann Mats, und wenn das Geburtstagskind 31 Jahre alt wird, kann so eine zuckersüße Traumsause schon mal peinlich wirken.

Dennoch ließ der Profi-Sportler die seltsame Prozedur geduldig über sich ergehen und lächelte leicht gequält in Cathys -Kamera, damit auch die zahlreichen Follower seiner Frau an dem Spektakel teilhaben konnten. Anders als die eigenen Kicker-Kollegen, die mussten draußen bleiben, was darauf schließen lassen könnte, dass Mats nicht mal bei der Auswahl seiner Party-Gäste mitwirken durfte. Jedenfalls nahmen an der festlich geschmückten Tafel nur Cathys Freundinnen Platz, kein einziger Fußball-Kumpel ließ sich blicken.

Feierte Mats Hummels einen einsamen Geburtstag?

Die Mädels hatten sichtlich Spaß, beim BVB-Star selbst hielt die Euphorie sich aber wohl in Grenzen, denn Mats postete kein einziges Foto vom kunterbunten Treiben in den eigenen vier Wänden. Stattdessen teilte er nur eintreffende Geburtstagsgrüße – und die konnte man an einer Hand abzählen, was kaum überrascht. Denn schon länger sieht es so aus, als hätte Mats keinen wirklichen Draht zu seinen Kollegen bei Borussia Dortmund, und auch sein Freundeskreis wirkt nicht gerade bevölkert. Abhilfe schafft da Cathy, denn die besucht ihren Mats nur allzu gern in seiner neuen Heimat. „Ich bin sehr gerne in Dortmund, ich hab dort achteinhalb Jahre gewohnt und viele Freunde“, verriet sie erst kürzlich.

Mats Hummels: Neues Leben ohne Cathy!

Mats hingegen scheint kaum Anschluss zu finden. Man munkelt, dass das vor allem an Ehefrau Cathy liegt. Unter den Spielerfrauen soll es nicht wirklich harmonisch zugehen. Vor allem mit Ann-Kathrin Götze (30) soll Frau Hummels nicht allzu dicke sein: Als die beiden Paare im Dezember letzten Jahres zeitgleich in Dubai urlaubten, kam es zu keinem Treffen, obwohl die Hotels nur wenige Autominuten voneinander entfernt lagen. Und als Ann-Kathrin im Juni ihren Mario (27) auf Mallorca heiratete, suchte man Familie Hummels vergeblich unter den Gästen, während Kicker-Kollegen wie (33) und André Schürrle (29) samt Anhang eingeladen waren. Hat Cathy wirklich die letzten Freunde von Mats vertrieben? Unklar. Aber immerhin ist sie so nett, ihm die eigenen Freundinnen zum Geburtstagfeiern auszuleihen. Was für Mats wahrscheinlich ein eher schwacher Trost ist. Vermutlich hätte er doch lieber mit ein paar Kumpels in der Kneipe angestoßen…

