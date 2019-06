Cathy und Mats Hummels: Dramatische Szenen im Miami-Urlaub

Urlaub, Sonne, Strand, endlich ein bisschen wohlverdiente Family-Time. Und dann das. Auf Fotos, die "Closer" zeigt, haben sich Mats und nicht viel zu sagen. Die Stimmung bei 28 Grad in Miami: eisig. Ist die Luft nach zwölf Jahren Beziehung so langsam raus?

Von der miesen Laune bekommen Cathys rund 500.000 -Follower natürlich nichts mit. Denn auch im Urlaub „arbeitet“ die Spielerfrau – als Influencer muss man seine Fans schließlich auch in den Ferien auf dem Laufenden halten: Cathy auf dem Fahrrad, mit ihrem Sohn Ludwig, auf der Sonnenliege, im Szene-Restaurant – einfach mal entspannen scheint unmöglich für sie zu sein. Das Smartphone ist ganz offenbar ihr wichtigster Reisebegleiter.

Dicke Luft bei Mats und Cathy Hummels?

Als Fotografen ihres Handy-Tagebuchs spannt sie übrigens ihren Mann Mats ein, der sie in immer neuen Positionen ablichtet und mit ihr von einer Foto-Location zur nächsten trottet. Ob er deshalb so genervt aussieht? Vielleicht hatte er sich in seiner spielfreien Zeit beim FC Bayern München einfach nur auf ein paar ganz entspannte Tage mit Frau und Kind (ihr gemeinsamer Sohn Ludwig ist jetzt anderthalb, Anm. d. Red.) gefreut. So ganz ohne den ganzen Social-Media-Stress…

Cathy Hummels: Knallharte Ansage! Jetzt platzt ihr der Kragen

„Mach doch einfach Urlaub, ohne dich zu bemühen, wie du aussiehst und am besten fotografiert wirst“, schreibt einer ihrer Fans auf Instagram. Und spricht damit aus, was so viele denken. Vielleicht liest Cathy diesen Kommentar ja noch. Denn die Körpersprache ihres Mannes kann sie offenbar nicht ganz so gut deuten…