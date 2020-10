Cathy und Mats Hummels: Neue Hinweise auf das Ehe-Aus

Gerade in einer solchen Ausnahme-Situation würde ihm kein Zacken aus der Krone brechen, wenn er Cathy den Rücken stärkt und zeigt, wie stolz er auf sie und ihren Weg zum Glück ist. Sollte man denken. Und sie könnte das eigentlich auch von ihm erwarten.

Bei Cathys hochemotionalem Auftritt bei „Stern TV“ sitzt ihr Ehemann nicht mal im Publikum, als sie von ihrer Krise berichtet: „Ich hatte keine Gefühle gegenüber meiner Familie, auch nicht gegenüber meinem Mann“, sagt Cathy. „Das war nicht da, ich hab mich ja selber nicht gespürt.“ So was hinterlässt wohl in jeder, auch der glücklichsten, Beziehung Spuren. Auch daran könnte es liegen, dass Mats jetzt nicht an ihrer Seite steht…