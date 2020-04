Cathy und Mats Hummels: Sind sie längst getrennt?

Reddit this

Wer auf ihrer -Seite folgt, dem fallen in letzter Zeit zwei Punkte ganz genau auf: Die Ehefrau von Fußballer Mats (31) wird immer dünner – und auf den meisten Fotos ist sie nur alleine zu sehen. Viele ihrer Follower fragen sich deshalb, ob die 32-Jährige und ihr Sport-Star schon längst getrennt sind?

Knochige Schultern, kein Gramm Fett am Bauch, dazu spindeldürre Arme und Beinchen. Cathy Hummels präsentiert sich im Internet derzeit megastolz. Doch ihre Fans machen sich große Sorgen. „Abgemagert“ und „krank“ sind nur einige Kommentare unter den aktuellen Fotos.

Vielleicht ist der Magerwahn bei dem Model aber nur die Folge einer privaten Tragödie. Die Influencerin räumt ein, dass ein geregelter Alltag aktuell sehr schwierig ist. Während Mats in Dortmund ist, lebt sie weiter in München. Söhnchen Ludwig (2), so erklärt sie, habe dort sein gewohntes Umfeld. „Wir müssen gerade im Moment halt pendeln“, sagt Cathy.

Cathy und Mats sieht man kaum noch zusammen

Doch ist das wirklich die ganze Wahrheit? Oder steckt viel mehr dahinter? Vielen Fans fiel zuletzt auf, dass sich das Glamour-Paar nur noch selten gemeinsam auf Fotos zeigt – das letzte Bild stammt vom 11. Februar. Cathys Antwort: An Ostern gab es einen neuen Familien-Schnappschuss! Ihr Ziel, mit dem Foto die Trennungs-Gerüchte zu entkräften, erreichte sie damit aber nicht.

„Täuscht nicht darüber hinweg, dass da ganz offensichtlich etwas nicht stimmt“, lautet nur ein Kommentar. Viele ihrer Follower glauben einfach nicht, dass diese Liebe noch zu retten ist...

Auch über die Erziehung von Baby Ludwig scheinen sich Cathy und Mats uneins zu sein, wie wir im Video zeigen: