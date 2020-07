Cathy und Mats Hummels: Süße Überraschung! Im Liebes-Urlaub ist es passiert

Monatelang hat man die beiden schon nicht mehr auf einen gemeinsamen Schnappschuss im Netz gesehen – und schon gingen bei den Fans die wildesten Gerüchte los. Doch jetzt zeigten sich Mats und Cathy Hummels aus dem Familien-Urlaub – ausgerechnet an einem Ort, der auf ganz besondere Paar-Behandlungen spezialisiert ist...

Sommerzeit heißt Ferienzeit – und vor allem Spielpause für Mats bei seinem Fußball-Verein Borussia Dortmund! Seit einem Jahr lebt und kickt der Fußball-Star dort, während Cathy und ihr gemein samer Sohn Ludwig (2) in München blieben. Die Fernbeziehung wurde zur Belastungsprobe für die beiden, er konzentrierte sich auf seine Sportkarriere, sie reiste für Dreharbeiten z. B. nach Thailand und kümmert sich allein um den kleinen „Ludi“. Ein gemeinsamer Alltag? Fand nicht mehr statt. Mats und Cathy sahen sich kaum noch, nicht mal zum fünften Hochzeitstag zeigten sie sich gemeinsam auf einem Foto. Fast schien es, als mache jeder schon längst sein eigenes Ding – was Cathy auch fleißig auf Instagram dokumentierte. „Jeder hat für sich die Berechtigung, eine Art zu finden, wie man am glücklichsten lebt. Und das ist für uns gerade der beste Kompromiss“, versuchte Cathy einmal, die Situation zu erklären. Dass Fans immer wieder über eine Krise spekulierten, dürfte sie aber auch nicht gewundert haben...

Cathy und Mats Hummels: Ehe-Rettung im Urlaub

Höchste Zeit für das Promi-Paar, etwas für seine Liebe zu tun! Für die Mission Ehe-Rettung ging es für Mats, Cathy und Ludi ins Luxus-Hotel „Bachmair Weissach“ am Tegernsee – der perfekte Ort für Pärchen-Zeit. Dass das Hotel zudem spezielle Angebote für Paare hat? Sicher nur Zufall. Ob Frühstück im Bett, Candle-Light-Dinner oder Champagner-Specials – alles möglich dank angebotener Kinderbetreuung. Viel zu lange waren Cathy, Mats und Ludwig nicht mehr als Dreiergespann unterwegs. Bei ihrem letzten größeren Urlaub Ende 2019 in Dubai hatten sie etwa Cathys Vater im Gepäck. Und wenn Mats nach München fährt, müssen Schwiegereltern, Freunde und seine eigene Familie besucht werden.

Am Tegernsee dagegen gab es romantische Spaziergänge und Fahrradtouren vor idyllischer Alpen-Kulisse, lange Gespräche oder erfrischende Stand-up-Paddling-Touren – alles ideal, um sich als Paar wieder näherzukommen. Und siehe da: Cathy und Mats zeigten sich aus dem Urlaub wieder verknallt via Instagram...