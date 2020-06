Caught In The Act: Benjamin Boyce sauer über Blitzentscheidung

Diese zügige Entscheidung, das große Comeback endlich durchzuziehen, kam für ihn wohl zu plötzlich: "Ich habe als Solo-Künstler unverschiebbare Termine ohne Ende. Das hätte man einfach besser absprechen müssen und nicht so einen Schnellschuss vollziehen."

Für das Image von "Caught in the Act" dürfte es allerdings eher besser sein, dass Benjamin Boyce nicht dabei ist. Kurz nachdem er am letzten Dschungelcamp teilgeommen hatte, wurden Anschuldigungen laut, er sei seiner damaligen Freundin gegenüber handgreiflich geworden. "Ich habe niemanden verprügelt oder geschlagen", sagte er derzeit dazu.