Caught In The Act: Das erste Reunion-Foto!

Offenbar haben sich die ehemaligen Bandmitglieder zum ersten Mal seit Jahren wiedergetroffen. "Was für ein großartiger Tag! Ich laufe immer noch mit Ben durch Amsterdam und suche nach Sonnenbrillen", schrieb Lee Baxter zu dem Foto, das der bei Facebook postete.

Haben die vier Jungs bei ihrem Treffen etwa über eine Reunion gesprochen? Immerhin erklärten sie in der Vergangenheit bereits, dass sie alle an einem "Caught In The Act"-Comeback interessiert wären. Durch den Prügel-Skandal um Benjamin Boyce lagen die Pläne zunächst jedoch auf Eis.

Wer weiß - vielleicht stehen die "CITA"-Jungs ja schon bald wieder zusammen auf der Bühne und bringen die Mädels reihenweise zum Kreischen...