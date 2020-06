Caught in the Act: "Ja, wir wollen zurück zu GZSZ!"

Wenn es nach der Band geht, wird es nicht nur ein Comeback auf der Bühne geben - sondern auch im TV. Schließlich schafften sie den großen Durchbruch damals in einer berühmten deutschen Vorabendserie. "GZSZ war der Start", erinnert sich Eloy. "Wir sind den Leuten von GZSZ noch immer dankbar. Wir hatten in Holland ein paar kleine Hits, dann haben wir die Anfrage von GZSZ bekommen, und danach hat es in so vielen Ländern funktioniert."

Also ist auch ein Soap-Comeback in Planung? "Wenn wir die Möglichkeit bekämen, wieder täglich bei Millionen von Zuschauern in die Wohnzimmer zu kommen, wäre das eine tolle Gelegenheit. Das könnte die Headline für diesen Artikel sein: 'Wir wollen zurück zu GZSZ!'" Geht klar, Eloy! Aber was sagt RTL dazu? inTouch Online hat mal nachgefragt. "Denkbar ist immer viel, geplant ist derzeit allerdings kein Auftritt bei GZSZ", so ein RTL-Sprecher.

Eine Absage klingt defintiv anders!