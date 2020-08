Celina Bostic: Mit "Nie wieder leise" verschafft sie sich Gehör

Immer wieder werden Menschen wegen ihrer Hautfarbe zum Opfer von Gewalt. Besonders seit dem Tod des US-Amerikaners George Floyd wird in den USA eine Reform der Polizei gefordert. Was geht in Celina vor, wenn sie die schrecklichen Bilder in den Nachrichten und auf Social Media sieht? "Ich bin wütend und traurig zugleich. Ich habe schon von klein auf einen ziemlich starken Gerechtigkeitssinn und das was hier und überall auf der Welt immer noch passiert, ist ungerecht, falsch und einfach nur unnötig. Aber Frustration alleine hilft eben noch nicht. Deswegen finde ich es wichtig, in Aktion zu treten und etwas gegen diese Ungerechtigkeit zu tun. Deshalb auch 'Nie wieder leise'. Wir schließen uns zusammen, wir sind laut, und wir verschaffen uns Gehör." Ihr Wunsch: Einen Schritt weiter gehen und fragen, was wir konkret gegen Rassismus tun und wie wir ihn aufdecken können. "Vor allem bei uns selber!"