Céline Dions Ehemann René Angélil ist nach Krebserkrankung verstorben

„Rene Angelil, 73, ist an diesem Morgen in seinem Zuhause in Las Vegas nach einem langen und tapferen Kampd gegen seine Krebserkrankung verstorben. Die Familie bittet darum, ihre Privatsphäre in diesem Moment zu respektieren, weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt.“

Bereits an Weihnachten war abzusehen, dass René Angélil nicht mehr viel Zeit bleibt. Er hinterlässt fünf Kinder, die Zwillinge Nelson und Eddy (5) und René-Charles (14) stammen aus der Ehe mit Céline Dion. Ganze 21 Jahre waren die beiden verheiratet, der große Altersunterschied von 26 Jahren stand ihrem Liebesglück dabei nie im Weg.

Im August letzten Jahres, als die Krebserkrankung bereits weit fortgeschritten war erklärte Céline Dion in einem tränenreichen Interview mit „USA Today“, dass ihr Ehemann in ihren Armen sterben möchte. Bleibt zu hoffen, dass ihm dieser letzte Wunsch erfüllt wurde.