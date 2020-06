Chace Crawford bald als Kurt Cobain zu sehen?

Crawford, der ab dem 16. August in seinem neuen Film "What to Expect When You're Expecting" zu sehen ist, verriet zu Gast bei einem Radiosender, dass er gerne einmal Kurt Cobain spielen würde. "Ich habe ein bisschen auf der Gitarre rumprobiert, aber ich werde es damit zu nichts bringen. Ich bin mehr der Guns N' Roses und Nirvana-Fan. Ich habe Gerüchte über Biografien gehört, zum Beispiel etwas über einen jüngeren Nirvana-Sänger. Das wäre Interessant", verrät er und fügt hinzu: "Vielleicht wäre das eines Tages mal eine Möglichkeit für mich." Der Schauspieler könnte sich aber auch vorstellen, bei einem Film über Frank Sinatra mitzuspielen - dafür habe er allerdings nicht die richtige Stimme, bedauert er. "Ich bin ein großer Fan von Frank Sinatra und habe gehört, dass eine Biografie in Arbeit ist. Das wäre wirklich cool, aber ich habe nicht die Stimme. Die fehlt mir einfach." Mitte Mai war bekannt geworden, dass die Erfolgsserie "Gossip Girl" nach der sechsten Staffel enden wird. © WENN