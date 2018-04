Chandler Riggs: Der "The Walking Dead"-Star hat sich total verändert

Chandler Riggs kennen wir eigentlich nur mit einer Zottelmähne. Der „The Walking Dead“-Star hat sich jetzt aber krass verändert.

In der neuen Staffel der Erfolgsserie zeigt sich Chandler Riggs total verändert. Der Serien-Star hat nicht nur deutlich kürzere Haare, sondern auch einen Drei-Tage-Bart, wie neue Schnappschüsse auf seinem Instagram-Account zeigen. Die Fans sind von seinem neuen Look begeistert und finden, dass es ihm die neue Friseur gut steht.

Chandler Riggs spricht über sein Aus

Bei „The Walking Dead“ müssen sich die Fans von dem Hauptdarsteller verabschieden – auch für ihn selber war das ein Schock. „Ich habe es im Juni erfahren, als ich mit den Proben zu Folge 6 beschäftigt war. Es war für mich und für jeden ein echter Schock, weil niemand damit gerechnet hatte”, erklärte Chandler Riggs dem „Hollywood Reporter”.

„Es war großartig an der Serie zu arbeiten und ich kann nun ganz andere Dinge machen als zuvor“, so der Schauspieler. Nach seinem Rausschmiss hat der Vater von Chandler Riggs übrigens auch noch den Sendeverantwortlichen beschimpft. Die neue Folge von „The Walking Dead“ wurde am 26. Februar in Deutschland auf Fox ausgestrahlt.