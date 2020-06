Channing Tatum bekommt Konkurrenz: Seine Frau outet sich als Justin Bieber-Fan

Aber würde Jenna den Sänger etwa auch gegen ihren attraktiven Ehemann eintauschen? Das wollte auch Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres genauer wissen und hakte nach. "Meine eine Freundin holt ihren Lippenstift raus. Meine andere Freundin macht sich die Haare. Wir alle sind wohlbemerkt verheiratet und haben 1,5 Kinder oder so. Wir waren augenblicklich wieder 16", beschreibt ihr Jenna amüsiert die Situation des Bieber-Treffens.

Aber auch wenn sie total vernarrt in Justin ist, kommt er niemals an ihren Channing ran, wie sie klarstellt. Besonders nicht nachdem der Schauspieler seine Jenna am Valentinstag so zuckersüß überrascht hat. "Channing ist extra früher von einer Pressetour zurückgekehrt und hat mich überrascht, was sehr süß war", schwärmt sie verliebt. Er hat seine romantische Seite gezeigt und auf dem gemeinsamen Bett unzählige Rosenblätter verteilt. Mit dieser liebevollen Aktion lässt Channing sogar einen Justin Bieber blass aussehen!