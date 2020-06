Channing Tatum tritt als Prinzessin gegen seine Frau an

Im Januar kommt nun ein ganz besonderer Fight. Channing Tatum tritt gegen seine Ehefrau Jenna Dewan-Tatum an. Und da es ja langweilig wäre, Channing immer nur als sexy Typ zu sehen, zwängt er sich in das Prinzessinnen-Kleid von "Frozen".

Als Eisprinzessin Elsa schmettert Tatum stilecht mit weißblonder Perücke "Let it go". Im Trailer ist außerdem noch zu sehen, dass Tatums Travestie noch weiter geht. Mit Fell und Leder Bikini macht er uns die Beyoncé.