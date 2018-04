Channing Tatum und Jenna Dewan: Trennungs-Schock!

Es ist alles aus und vorbei! Im Jahr 2006 haben sich Channing Tatum (37) und seine Frau Jenna Dewan am Set von „Step Up“ kennengelernt. Das Paar hat sich jetzt überraschend getrennt.

Sie galten als das Traumpaar in Hollywood. Nachdem sich Channing Tatum und Jenna Dewan im Jahr 2006 kennenlernten, folgte kurz danach die Hochzeit und dann die Geburt von Töchterchen Everly.

Statement zur Trennung bei Instagram

Das Paar hat jetzt selber die Trennung bekanntgegeben. "Wir haben uns einvernehmlich dazu entschieden, uns als Paar zu trennen“, heißt es in einem Statement bei Instagram. "An unserer Liebe füreinander hat sich nichts geändert, aber die Liebe ist ein wunderbares Abenteuer, das uns jetzt auf zwei verschiedene Wege führt", so das Paar weiter.

Weshalb sie sich getrennt haben, ist bisher nicht bekannt. Einen öffentlichen Rosenkrieg soll es jedoch nicht geben – schon alleine wegen Everly gingen Channing und Jenna im Guten auseinander. Die Trennung kommt für die Fans jedenfalls überraschend und damit hatte wohl wirklich keiner gerechnet…