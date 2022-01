Charlène von Monaco: Alles aus! Ihre Tage im Palast sind gezählt!

Zu allem Übel befeuert nun auch noch ein aktuelles Familienfoto auf Instagram die düsteren Gedanken Charlènes: Wird sie unaufhaltsam aus Monaco verdrängt? Sie fürchtet eine Verschwörung in der eigenen Familie! Auf dem Bild lachen fröhlich Charlènes Kids Gabriella und Jacques (7), sowie deren Halbgeschwister Jazmin Grace Grimaldi (29) und Alexandre Coste (18) in die Kamera – alle vier glücklich vereint.

Ein harmloser Patchwork-Schnappschuss – oder eine fiese Spitze gegen die Fürstin? Schließlich soll Charlène schon lange eifersüchtig sein, dass sich ihr Mann mit seinen unehelichen Kindern und besonders mit Alexandres Mutter, Erzfeindin Nicole Coste (50), bestens versteht. Die Ex-Stewardess fühlt sich an der Seite ihres früheren Geliebten pudelwohl und soll im Palast mittlerweile schon ein- und ausgehen. So wetterte sie kürzlich: "Die Menschen in Monaco lieben mich mehr als Charlène. Sie lieben und respektieren mich wirklich". Autsch! Verbannt man die Monegassin langsam, aber sicher auf die royale Ersatzbank – als Mutter und als Ehefrau…?