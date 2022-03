Charlène von Monaco: Aus und vorbei! Sie kehrt Monaco endgültig den Rücken

Erst gab es einen Schimmer Hoffnung, als Fürst Albert verlauten ließ, dass Charléne bald nach Monaco zurückkehrt. Es schien so, als hätte sich der Gesundheitszustand seiner Ehefrau so verbessert, dass die Fürstin endlich wieder in den Schoß der Familie zurückkehren kann. Doch nun berichtet ein Insider dem französischen Magazin "Voici", dass die Charlène von Monaco mit dem Gedanken spielt, ihrem Leben am Hofe den Rücken zu kehren! So berichtet die anonyme Quelle: "Sie hat verstanden, dass es ihr überhaupt nicht guttun würde, wieder in Monaco zu leben".

Doch ihre Kinder will Charlène nicht zurücklassen. Viel zu lang hat sie ihre Sprösslinge bereits in Monaco zurückgelassen. Vielmehr spielt die hübsche Fürstin mit dem Gedanken, gegen den Willen des Fürstentums, mit den Zwillingen wegzuziehen, um nach ihren eigenen Spielregeln zu leben. "Sie will nicht mehr, dass Jacques und Gabriella in Monaco aufwachsen. Sie möchte mit ihnen an einen anderen Ort ziehen und Albert soll derjenige sein, der hin und her fährt, um sie zu sehen", verrät der Insider gegenüber der "Voici".

Diese Pläne könnten jedoch von der königlichen Familie durchkreuzt werden. Schließlich ist der kleine Jacques direkter Thronfolger und daher unentbehrlich für den Hof und den Erhalt der Monarchie.

Man kann somit für Löwen-Mama Charlène nur hoffen, dass sie schnellstmöglich wieder mit ihren Kindern vereint ist und es auch bleiben wird...