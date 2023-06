Charlène von Monaco: Bittere Demütigung von 3 Ex-Freundinnen ihres Mannes

Welche Frau läuft schon gern der Ex ihres Mannes in die Arme? Das war im winzigen Monaco an diesem Tag nahezu unausweichlich. An quasi jeder Ecke lauerten Flirts aus Alberts bewegter Vergangenheit. Neben Model Victoria Silvstedt und Sängerin Kylie Minogue posierte Charlenes Erzfeindin für die Fotografen: Nicole Coste, die Mutter von Alberts unehelichem Sohn Alexandre. Die einstige Flugbegleiterin hatte sich häufig abfällig über die Fürstin geäußert. Als diese krank in Südafrika festsaß, ätzte Nicole laut "Daily Mail" auf einer Party in London: "Alles, was ihr widerfährt, ist Karma."

Diese Boshaftigkeit wird Charlene nicht vergessen haben. Was ihr sicher auch einen Stich versetzte: Alle drei Ex-Gespielinnen sahen blendend aus, während sich die Fürstin aktuell nicht besonders wohl in ihrer Haut zu fühlen scheint. Und Albert? Der 65-Jährige wirkt stets entspannt, wenn er auf eine alte Flamme trifft.

Auch interessant:

