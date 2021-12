Charlène von Monaco: Bittere Tränen! Es ist einfach nur noch traurig

Die Erleichterung war bei allen riesig, als die Fürstin nach rund acht langen Monaten in Südafrika ihre Zwillinge endlich wieder auf monegassischem Boden in die Arme schließen konnte. Die Folgen einer schweren HNO-Erkrankung hatten Charlène so vieles verpassen lassen: den 10. Hochzeitstag mit Ehemann Albert (63), die Beinverletzung ihrer Tochter, die Gabriella sogar in den Rollstuhl zwang. Und auch der Einschulung ihrer Zwillinge musste sie fernbleiben. Doch wer dachte, diese traurige Trennung sei nun Geschichte, hat sich gründlich geirrt. Nur wenige Tage später musste die Fürstin in eine Klinik! "Sie war überfordert mit den offiziellen Pflichten, dem Leben generell und selbst dem Familienleben", erklärte ihr Mann laut "Das Neue".

