Charlène von Monaco: Bitterer Rauswurf! Der Streit im Palast eskaliert

Denn kurz zuvor hieß es noch vom Hof, dass sie wegen "körperlicher und psychischer Gesundheit" wohl noch Monate dort zur Genesung verbleiben werde. In Windeseile wurden im Palast ihre Gemächer hergerichtet. Schließlich war sie fast ein Jahr lang nicht zu Hause. Und in der Zwischenzeit versuchte Alberts Ex-Geliebte Nicole Coste (50) sich dort breit zu machen. Auch ihre Schwägerinnen Caroline (65) und Stephanie (57) gingen im Palast ein und aus – unterstützten ihren Bruder bei Terminen. Sie müssen wohl jetzt nach der Ex-Geliebten Nicole Coste ebenfalls das Feld räumen.

Doch wie soll es jetzt bloß mit Charlène weitergehen? Aus der Termin-Planung wurde sie längst gestrichen, gesund ist sie noch nicht! In einer Mitteilung heißt es: "Fürstin Charlène ist nach Monaco zurückgekehrt, wo sie glücklich ist, ihre Familie und ihre Angehörigen wiederzusehen." In den kommenden Wochen werde sich Charlène aber auch weiterhin schonen. "Sobald es ihre Gesundheit zulässt, wird die Fürstin mit Freude wieder besondere Momente der Geselligkeit mit den Monegassen teilen, die sie so sehr vermisst hat".

Man mag es kaum glauben. Bisher waren diese Geselligkeiten für die Fürstin nach eigenen Angaben kein Anlass zur Freude. Vielleicht hat sich das ja geändert. Ihre Rolle muss sie neu finden. Das Wichtigste für Charlène ist, dass sie daheim bei ihren Zwillingen Gabriella und Jacques (beide sieben) sein kann. Kinderlachen ist immer noch die beste Medizin!