Charlène von Monaco: Enthüllt! Die ganze Wahrheit über ihr Verschwinden

Erst seit März weilt Charlène wieder dauerhaft im Zwergstaat an der Côte d’Azur. Im Schoße der Familie wollte die gebürtige Südafrikanerin endlich wieder zu Kräften kommen, nachdem sie zuvor mehr als ein Jahr lang in Dauerbehandlung war. Doch statt sich von einer Ohren-Operation und einem anschließenden Zusammenbruch nun vollkommen zu erholen, war in den letzten Wochen genau das Gegenteil der Fall: Charlène zog sich nach einigen Terminen im Frühsommer wieder aus der Öffentlichkeit zurück. Ihr Blick wirkte zuvor – wie so oft – traurig, ihre Auftritte lust- und kraftlos. „Ich habe eine schwere Zeit durchgemacht“, gibt die Fürstin gerade auch überraschend offen in einem Interview zu.