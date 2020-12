Charlène von Monaco: Haar-Sensation! Sie trägt jetzt einen Sidecut

Charlène wollte mit ihrem Ehemann Albert und den gemeinsamen Kindern Jaques und Gabriella eigentlich nur Geschenke an die jungen Besuche verteilen, doch alle Augen waren nur auf ihre Frisur gerichtet. Die ehemalige Schwimmerin hat sich ihre linke Kopfhälfte komplett abrasiert! Dazu trug sie einen goldene Pailletten-Mundschutz, eine wild gemusterte Jacke und einen glitzernden Rollkragenpullover. Doch damit nicht genug! Auch ihre Make Up hatte die 42-Jährige angepasst - und zeigte sich mit dunkel geschminkten Augen. So haben wir die Fürstin definitiv noch nie gesehen!