Charlène von Monaco: Ihr größter Albtraum wird wahr!

Glaubt man den neuesten Gerüchten aus Monaco, wird die Fürstin Gabriella und Jacques (beide 7) für eine sehr lange Zeit nicht mehr sehen. Charlène soll laut französischen Medien einen merkwürdigen Vertrag mit Fürst Albert (64) ausgehandelt haben. Demnach erhalte sie zwölf Millionen Euro pro Jahr sowie eigenes Personal. Zudem werde die Fürstin nach Genf ziehen, sei aber vertraglich dazu verpflichtet, weiterhin bei offiziellen Anlässen in Monaco zu erscheinen. Ob es diesen Vertrag wirklich gibt, ist unklar! Das Fürstenpaar hat sich noch nicht dazu geäußert.

Die Ehe zwischen Charlène und Albert scheint nach 11 Jahren am Ende zu sein. Scheidung? Nein. "Albert ist Katholik, eine Scheidung wäre gegen die Kirche und Charlène würde das Sorgerecht für ihre Kinder verlieren“", so ein Insider. Ob das die wahren Gründe für einen solch erschütternden Vertrag sind? Möglich! Denn so bleiben die Kinder zwar bei ihrem Vater in Monaco, Charlène darf sie aber in den Ferien besuchen, verliert sie also nicht ganz. Kein Problem für die frühere Schwimmerin? Ihrem Blick zufolge zerreißt es ihr gerade das Herz…