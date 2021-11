Charlène von Monaco: Jetzt kommt die erschütternde Wahrheit ans Licht!

Der Fürst holte seine Frau nicht mal vom Flughafen in Nizza ab; ein Helikopter brachte sie nach Monaco, wo Albert ihr mit gequälten Lächeln einen Blumenstrauß in die Hand drückte, so stocksteif, als sei ihm ihre Nähe unangenehm. Körpersprache-Experte Sascha Morgenstern ist sich sicher: "Etwas stimmt in der Beziehung nicht. Sie steht versetzt hinter Fürst Albert, was den unterschwelligen Eindruck unterstreicht, dass sie nicht dazugehört."

Dazu passt, dass Charlène sich tierische "Verstärkung" aus der alten Heimat mitbrachte: einen riesigen Hund der Rasse Rhodesian Ridgeback namens Khan, der ihr kaum von der Seite wich. Und dass sie ihren Ehemann vor ihrer Abreise aus Südafrika mit keiner Silbe erwähnte, lediglich sagte: "Ich bin so glücklich, dass ich zu meinen Kindern zurückkehre."

Doch auch die Begrüßung der sechsjährigen Zwillinge wirkte gezwungen, fast so, als sei die Mama ihnen im Laufe der vielen langen Monate fremd geworden. Auf den Fotos sieht man, wie Charlène sich regelrecht an Jacques und Gabriella klammert, während die beiden fast unbeteiligt wirken und der kleine Junge sich lieber an Papas Hand festhält.