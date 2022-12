Charlène von Monaco kämpft: Kann sie ihre Ehe mit Albert noch retten?

Immer wieder schießt Nicole Coste scharf gegen Charlene. "Die Menschen in Monaco lieben mich mehr als sie", platzte sie bereits einmal heraus. Oder auch: "Die Leute würden mich lieber neben dem Fürsten sehen als Charlene."

Nun legt sie – ausgerechnet zum Fest der Liebe – nach. Sie sagte, dass es am monegassischen Hof nichts als Ärger gegeben habe, seit Albert Charlene geheiratet habe, und beteuerte, dass es ernsthafte Eheprobleme zwischen den beiden gäbe.

Zudem zeigte sie zuletzt auch noch im Internet ein Foto von Albert mit seinen beiden unehelichen Kindern: ihrem gemeinsamen Sohn Alexandre und Alberts Tochter Jazmin Grace, die aus einer Liason mit Tamara Rotolo stammt. Damit will sie zeigen: Sieh hin, Charlene! Ich werde nicht aufgeben! "Ich kenne diesen Mann seit 25 Jahren!", schiebt sie noch nach. Es ist eindeutig: Nicole hält diesen Krieg am Köcheln.

Und Charlene? Sie tut, was sie immer tut: Sie erträgt auch diesen Angriff, äußert sich nicht dazu und zeigt so wahre Größe. Sie hält an ihrer Ehe fest und kämpft weiter um ihr Glück mit Albert. Denn es gibt nur eine wahre Fürstin!