Charlène von Monaco: Mager-Wahn! Diese Bilder sind erschreckend

Seit sie im Frühjahr nach Südafrika gereist und dort an einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Entzündung erkrankt ist, scheint es ihr trotz mehrerer Operationen immer noch schlecht zu gehen. Eines Abends brach sie sogar zusammen und kam in die Klinik!

Dennoch verkündete ihr Ehemann kürzlich laut "Neue Post": "Es geht ihr besser." Doch mittlerweile musste sich die Fürstin einem weiteren Eingriff unter Vollnarkose unterziehen.

Die Operation sei gut verlaufen, hieß es jetzt aus dem Umfeld des Palastes. Doch die Krankheit hat ihre Spuren bei Charlène hinterlassen. Ihr einst so strahlendes Lächeln ist verschwunden. Sicher quälte sie auch noch ein anderer Kummer – die Sehnsucht nach ihren Zwillingen Jacques und Gabriella (6). Die Ärzte hatten ihr verboten, nach Monaco zu fliegen. So konnte sie die Kinder in den letzten Monaten nur für wenige Tage in die Arme schließen.

"Sie wird sehr bald zurück sein", kündigte Fürst Albert an. Doch dieses neue Foto seiner Ehefrau lässt bei den Monegassen Zweifel aufkommen.