Charlène von Monaco: Neuer Posten! Nun zeigt sie es allen

Bereits in wenigen Wochen wird Charlène von Monaco ihr Amt ausüben, da am 2. Februar ein wichtiger Termin ansteht: "Diese Ankündigung hat noch mehr Gewicht, da es nur noch wenige Wochen bis zur mit Spannung erwarteten Spendengala und Auktion der Organisation sind, die im berühmten Casino von Monte-Carlo stattfinden wird. Ziel des Abends ist es, weitere Mittel zur Unterstützung einer lokalen Studie zur Früherkennung von lobulärem Brustkrebs unter der Leitung von Dr. Hugonnet am Centre Hospitalier Princesse Grace zu sammeln."

Ein Job, der Charlène von Monaco gefallen dürfte, denn die Ehefrau von Fürst Albert hat sich bereits in der Vergangenheit mehrfach für wohltätige Zwecke eingesetzt. Sie unterstützte in ihrer Heimat den Schutz von Nashörnern und setzte sich für Schwimmkurse zur Verhinderung von Kindesertrinken ein.