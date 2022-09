Charlène von Monaco: Neues Klinik-Drama! Wie viel muss sie noch ertragen?

Dass sich Charlene von Monaco bereits 2021 in einer Klinik behandeln ließ, bestätigte selbst ihr Ehemann Fürst Albert (64): „Sie befindet sich außerhalb von Monaco in medizinischer Behandlung. Charlene leidet an Erschöpfung – sowohl emotional als auch körperlich.“ Und er fügte noch hinzu: „Die Behandlung wird mehrere Wochen in Anspruch nehmen.“ Offenbar sind aus Wochen inzwischen Monate geworden. So will die schweizerische „GlücksPost“ wissen, dass Charlene jetzt erneut in der Klinik war. Ein Insider zu dem Magazin: „Aber das ist normal. Sie hat zur Stabilität ihrer Gesundheit einen Vier-Wochen-Zyklus einzuhalten – mit psychotherapeutischen Behandlungen und Medikamenteneinstellung.“ Und tatsächlich: Die Fürstin war nach vielen Auftritten und Verpflichtungen auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Der Zeitraum passt also. Eine offizielle Bestätigung vom Palast gibt es dazu aber nicht.