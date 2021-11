Charlène von Monaco: Rückkehr in ihr altes Leben! Jetzt bricht sie ihr Schweigen!

In Monaco ist die Freude groß: Fürstin Charlène konnte endlich wieder ins Fürstentum zurückreisen. Monatelang steckte die schöne Monegassin in Südafrika fest. Alles nur wegen einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion, die ihr die Ausreise aus dem Land verbot. Mehrfach musste sich Charlène strapazierenden Operationen unterziehen bis sie nun endlich wieder grünes Licht für ihrer Rückkehr nach Monaco bekommen hat. Doch jetzt ist sie wieder zurück und konnte ihre Familie wieder in die Arme schließen. Doch wie fühlt sich die Fürstin jetzt?