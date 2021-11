Charlène von Monaco & Fürst Albert: Aus und vorbei! Jetzt verliert sie ihre Kinder

"Nachdem die Fürstin in den letzten Monaten mit einer schlechten Gesundheit zu kämpfen hatte, erholt sie sich derzeit und wird dies auch in den kommenden Wochen tun, um sich von einem Zustand tiefer allgemeiner Müdigkeit zu erholen", verkündete der Palast. Damit wurde klar: Charlène konnte weder am monegassischen Nationalfeiertag teilnehmen, noch wird sie bei Terminen in naher Zukunft zu sehen sein.

Stattdessen wurde sie an einen "streng vertraulichen" Ort gebracht – eine Klinik, wie sich später herausstellte. Zunächst wollte sich der Palast auch auf Nachfrage nicht weiter zu ihrem genauen Zustand oder ihrem Aufenthaltsort äußern. Doch dann entschloss sich Fürst Albert selbst, über das schreckliche Drama um seine Frau zu sprechen...