Charlène von Monaco & Fürst Albert: Das schweißt sie jetzt wieder zusammen

Doch warum liegt dem Fürstenpaar dieses Event so am Herzen? Dies hat sehr persönliche Gründe. Nicht nur ist Charlène durch ihre Herkunft Südafrika stark mit Nelson Mandela verbunden, auch ihre Ehe mit Albert nahm dort ihren Lauf. Vor ihrer Ehe waren sie und Albert am 16. Mai 2010 bei der Lancia Hosts Black Moon Benefit Gala For Mandela Foundation zu Gast. Ein besonderer Abend, für die damals so verliebten Royals - sie tuschelten, warfen sich intensive Blicke zu, strahlten. Nur wenig später, am 23. Juni 2010, gaben sie dann ihre Verlobung offiziell bekannt.

Ob das jetzige Abendessen im Rahmen der gleichen Stiftung wieder alte Gefühle hochkommen ließ? Ein bisschen mehr Vertrautheit und Nähe, wie damals, wäre dem Fürstenpaar auf jeden Fall zu wünschen.