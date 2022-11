Charlène von Monaco & Fürst Albert: Mega-Zoff! Jetzt geht es um die Kinder

Heftige Kritik an Charlène und Albert

Auf ihrem Insta-Kanal teilt Charlène einen süßen Schnappschuss ihrer beiden Kinder. Während Gabriella in einem roten Mantel und einem schwarzen Hut posiert, ist ihr Bruder in einer traditionellen Uniform zu sehen. Er salutiert und lächelt dabei in die Kamera. Eigentlich ein süßes Foto! Doch die Follower der ehemaligen südafrikanischen Schwimmerin finden offenbar keinen großen Gefallen daran.