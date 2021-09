Charlène von Monaco: Zusammenbruch! Sie ist im Krankenhaus

Schon in den letzten Wochen machten immer wieder wilde Gerüchte um den Gesundheitszustand der Fürstin die Runde! Nachdem die Frau von Fürst Albert sich in Südafrika eine schlimme Ohr-Nasen- und Hals-Infektion zuzog, konnte sie für mehrere Monate das Land nicht mehr verlassen. Zuletzt sorgte ein Video der Fürstin für jede Menge Wirbel, da sich Charlène in dem Clip in keiner guten Verfassung vor der Kamera präsentierte. So reiste auch Fürst Albert vor einigen Tagen nach Südafrika, um seine Frau zu unterstützen. Wie es für die schöne Monegassin weiter geht? Wir können gespannt sein! Bleibt nur zu hoffen, dass sie schnell wieder auf die Beine kommt!