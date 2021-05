Charles Grodin: Der "Ein Hund namens Beethoven"-Star ist tot

Trauriger Abschied von Charles

In den Sechzigern feierte Charles sein Schauspieldebüt am Broadway. Später war er in Filmen wie "Catch-22", "Midnight Run" und "Der Herzensbrecher" zu sehen. Größere Bekanntheit erlangte er vor allen Dingen durch seine Rolle des Vaters "George Newton" in "Ein Hund namens Beethoven" und "Eine Familie namens Beethoven".

1994 wurde Charles für seine Leistung in dem Film "Dave" mit dem American Comedy Award als "bester Nebendarsteller in einem Spielfilm" ausgezeichnet. Doch er hatte auch andere Talente! So verfasste er nicht nur mehrere Theaterstücke und Sachbücher, sondern war auch als Kommentator für die CBS-Show "60 Minutes II" tätig. Außerdem moderierte er seine eigene Radiosendung, die "The Charles Grodin Show".

Charles hinterlässt seine Ehefrau Elissa Durwood Grodin und seine beiden erwachsenen Kinder Marion und Nicholas Theodore.