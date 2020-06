Charlie Sheen schmeißt mit Ex-Frau Party für die andere Ex-Frau

Der Schauspieler und seine erste Ex-Frau Denise Richards (41) veranstalteten eine Geburtstagsparty für Charlies aktuelle Ex-Frau Brooke Mueller (35).

Zur Poolparty wurden Freunde und alle Kinder von Charlie Sheen geladen.

Ein fröhliches Ex-Familien-Treffen eben.

Immerhin verstehen sich Brooke Mueller und Denise Richards blendend.

"Brooke und Denise verbringen neuerdings etwas Zeit miteinander und es bahnt sich eine Kameradschaft an", verrät ein Insider der amerikanischen Klatschseite "E! Online".

Die kaputtesten Familien verstehen sich scheinbar am besten...

