Charlize Theron: Ehrenauszeichnung in Berlin

Charlize Theron wird bei der Cinema For Peace Gala am Samstag in Berlin für ihre wohltätige Arbeit geehrt - die Schauspielerin erhält den Honorary Award. Die "Monster"-Darstellerin, die für ihre Wohltätigkeitsarbeit bekannt ist, wird am Wochenende eine Auszeichnung im Rahmen der Cinema for Peace Gala erhalten.