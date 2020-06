Charlize Theron plant weitere Kinder

Dem Magazin "Bunte" erklärte sie, dass sie sich sowohl leibliche als auch weitere Adoptivkinder wünscht: "Wenn ich endlich den richtigen Mann finde, will ich auch leibliche Kinder haben. Aber selbst wenn ich verheiratet wäre und eigene Kinder hätte, würde ich sicher auch noch ein, zwei Kinder adoptieren", kündigt die Aktrice an. Die 36-Jährige, die zurzeit Single ist, ist sich zudem sicher, dass es richtig war, den kleinen Jungen zu sich zu nehmen und versichert: "Jackson zu adoptieren, war das bisher Beste in meinem Leben." Kurz nachdem die Schauspielerin die Adoption ihres Sohnes durch einen Sprecher bekanntgeben ließ, verriet bereits ein Nahestehender, dass Theron sich schon lange nach Nachwuchs gesehnt habe. "Sie wollte schon immer Mutter sein und ist froh, dass sie die Sache jetzt selbst in die Hand nehmen kann. Sie freut sich unglaublich, eine Mutter zu sein", erklärte dieser. © WENN