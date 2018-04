Charlotte Casiraghi: Wundervolle Baby-News!

Der monegassische Hof hat allen Grund zur Freude! Wie jetzt berichtet wird, soll die Tochter von Prinzessin Caroline ein Baby erwarten. Erst vor kurzem wurde darüber spekuliert, ob sich Charlotte Casiraghi und der Produzenten Dimitri Rassam heimlich verlobt hätten, nun sorgt die wundervolle Baby-News erneut für jede Menge Aufregung.

Caroline von Hannover: Traurige Neuigkeiten!

Charlotte Casiraghi schwanger mit Baby Nummer zwei

Wie es in dem italienischen Blatt "Oggi" heißt, soll die 31-Jährige im vierten Monat schwanger sein. Der Vater des Kindes ist ihr Partner Dimitri Rassam. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Es wäre das zweite Kind von Charlotte, da sie bereits einen 4-jährigen Sohn aus ihrer früheren Beziehung mit dem Comedian Gad Elmaleh hat.

Doch nicht nur die Baby-Neuigkeiten beschäftigt alle Fans der monegassischen Fürstenfamilie. Viele stellen sich vor allem eine Frage: Werden Charlotte und Dimitri in der nächsten Zeit vor den Traualtar treten?

Charlotte Casiraghi: Baldige Hochzeit?

Ob sich Charlotte und Dimitri in absehbarer Zeit das Jawort geben werden, ist noch nicht bekannt. Allerdings soll das Paar -laut "Oggi"- auch ihre Verlobung bekannt gegeben haben. Wann Charlotte also in einem Traum aus "weiß" zu sehen sein wird? Wir können gespannt sein...