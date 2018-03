Charlotte Casiraghi: Wundervolle Neuigkeiten!

Ihr Lächeln überstrahlt den ersten zaghaften Sonnenglanz, der auf Monaco herabscheint. Und sie hat allen Grund dazu: Prinzessin Charlotte Casiraghi (31) hat sich verlobt!

In den letzten Jahren hat die schöne Prinzessin immer wieder traurige Schlagzeilen mit einigen Trennungen gemacht, zuletzt vom Vater ihres Sohnes Raphaël (4). Charlotte war mit ihm, Gad Elmaleh (36), zwischen Dezember 2011 und Sommer 2015 zusammen, nun ist der gemeinsame Sohn das Einzige, was die beiden noch verbindet. Lange hatte die Prinzessin an der Trennung zu knabbern, doch jetzt ist sie endlich darüber hinweg.

Ihr Verlobter: Der Filmproduzent Dimitri Rassam

Der französische Filmproduzent Dimitri Rassam (36) soll der Adeligen einen Antrag gemacht haben! Schon seit einem Jahr sollen sie ein Paar sein - aber sie wollten es langsam angehen lassen und haben sich zunächst vor der Öffentlichkeit versteckt gehalten.

Charlène von Monaco: Sie hat ihren Ehering schon abgelegt!

Süß: Der kleine Raphaël bekommt so noch eine Stiefschwester dazu! Dimitri selbst hat nämlich eine fünfjährige Tochter mit dem russischen Model Masha Novoselova (33).

Zweite Verlobung in Monaco

Was für wundervolle Neuigkeiten! Ganz Monaco ist aus dem Häuschen, ist es schließlich schon die zweite royale Verlobung in diesem noch jungen Jahr: Erst kürzlich hat sich Louis Ducruet (25), Sohn von Prinzessin Stéphanie (53), mit seiner Langzeitfreundin Marie Chevallier (25) verlobt. Grund zu feiern gibt es im Zwergenstaat also genug!