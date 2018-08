Charlotte Rae: Die Schauspielerin stirbt mit 92 Jahren!

Bekannt wurde sie vor allem durch „ “: Charlotte Rae ist tot! Die Schauspielerin starb im Alter von 92 Jahren.

Sie soll zu Hause in Los Angeles gestorben sein, wie mehrere US-Medien berichten. Seit einem Jahr litt sie an Knochenkrebs – den Kampf gegen die Krankheit hat sie nun verloren.

Sie spielte in vielen Produktionen mit

Ihre Karriere begann schon früh. Zunächst arbeitete sie im Theater, bevor sie später auch für mehrere Fernsehproduktionen vor der Kamera stand. Unter anderem war sie in „King of Queens“, „feuerfalle“, „The Facts of Life“, „Leg dich nicht mit Zohan an“ oder „Emergenc Room“ zu sehen. In dem Film „101 Dalmatiner“ lieh sie der Nanny ihre Stimme.

Als beste Nebendarstellerin erhielt sie eine Tony Award-Nominierung für ihre Rollen in „Die Pickwickier“ und „Morning Noon and Night“.