Charlotte Würdig: Fieser Botox-Shitstorm!

Dieser -Tipp ging nach hinten los! Eigentlich wollte ihren Fans nur Silikonpads für die Haut empfehlen, doch dafür scheinen sich ihre Follower beim Anblick ihres Fotos absolut nicht zu interessieren.

Charlotte Würdig: Fans erkennen sie nicht wieder!

Stattdessen kritisieren viele User das Gesicht der 40-Jährigen:

„Sie sieht ein bisschen wie Donatella und Gina-Lisa aus – sehr schade.“

„Hast du keine Freunde oder ehrliche Familienmitglieder, die dir sagenm wie du dein wunderschönes (naja, früher jedenfalls) Gesicht entstellst???“

„Das ist ja beängstigend, wie unecht und geisterhaft das aussieht. Werbung für irgendeine Geisterbahn?“

Und Charlotte? Die lässt sich von dem Shitstorm nicht unterkriegen und zeigt sich in einem weiteren Post von ihrer nachdenklichen Seite. „Viele Menschen nehmen sich was Neues für das kommende Jahr vor. Noch reicher, noch hübscher, noch schneller, noch erfolgreicher etc., doch macht uns das wirklich glücklich? Oder sollten wir vielleicht versuchen, uns über das zu freuen, was wir haben?“, fragt sie sich.

Ein Gedanke, dem ihre Fans sicherlich nur zustimmen können...