Charlotte Würdig postet erstes Babybauch-Foto und verrät Baby-Geschlecht!

Via Facebook zeigt Charlotte Würdig voller Stolz ihre Babykugel. Außerdem verrät sie, dass ihr Baby wieder ein Junge wird. Glücklich schreibt sie zu dem Foto: „Hallo meine Lieben, ein erstes Kugelfoto für euch. Es ist der Wahnsinn wie der Kleine wächst und noch erstaunlicher wie schnell er sich den Platz nimmt. Auch diese Schwangerschaft ist definitiv eine erneute aber positive Herausforderung und ich bin jeden Tag so dankbar dafür, dass ich es erneut erleben darf. Ich weiß, es ist nicht selbstverständlich. Danke für eure lieben Glückwünsche in den letzten Monaten - ihr seid Zucker“. Charlotte Würdig ist aktuell im sechsten Monat, ein bisschen Geduld braucht sie also noch, bis sie ihren zweiten Sohn im Arm halten kann.