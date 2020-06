Charlotte Würdig & Sido: Zum 2. Mal geheiratet!

Ein Eindruck, der offenbar nicht täuscht. Denn während schon manch eine Promi-Liebe bereits kurz nach der Hochzeit wieder in die Brüche ging, sind Sido und Charlotte offenbar so glücklich mit ihrer kleinen Familie, dass sie nun sogar zum zweiten Mal vor den Traualtar traten.

Dass verrät nun ein Foto, das sowohl der Musiker als auch seine Frau heute jeweils auf ihren Instagram-Accounts posteten. Darauf zu sehen ist eine Nahaufnahme ihrer ineinandergreifenden Hände - wobei beide Ringfinger jeweils mit einem silbernen Ring geschmückt sind.

"Ooops we did it again", kommentiert Charlotte den Schnappschuss und versieht ihn, damit auch ja keine Zweifel aufkommen, zudem mit dem Hashtag #refreshlyweds. "And again...", heißt es da schon etwas pragmatischer bei Sido.

Doch wie auch immer man Heirat Nummer 2 nun auch bezeichnet romantisch ist diese Aktion des Ehepaar Würdigs auf alle Fälle...