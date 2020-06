Charlotte Würdig zeigt ihre süße Babykugel

Nach der ersten Schwangerschaft verwandelte sich Charlotte in einen echten Fitnessfreak. Doch anstatt sich auch während der Schwangerschaft übermäßig den Kopf wegen ihrer Figur zu zerbrechen, greift sie bei Schoki & Co. gerne zu. Sehr sympathisch!

Schon vor einigen Wochen verriet sie Gala über ihre Schwangerschaftsgelüste: "Die wechseln sich jeden Tag ab. An dem einen Tag sind es Meeresfrüchte, an dem anderen Fastfood. Ich bin ja der Meinung, es ist total gesund, das auszuleben. Bei mir sind es besonders die ersten vier Monate, in denen ich so verrückt esse."