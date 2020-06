Cheryl Cole & Liam Payne: „Unser Baby ist das absolute Wunderkind!“

„Bear schläft zurzeit in unserem Zimmer und ich kann fühlen, wenn Cheryl möchte, dass ich in der Nacht nach ihm sehe. Selbst wenn sie nichts sagt“, verrät Liam in seiner Rede auf der KISS House Party Live in London. Er scheint also genau der Mann zu sein, den sich eine frisch gebackene Mutter an ihrer Seite erträumt.

Und auch wenn Söhnchen Bear laut Liam zurzeit zahnt und damit häufiger schreit als sonst, ist er für ihn ein wahrer Segen. In seiner Rede kommt der ‚One Direction’-Star gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus. „Er schläft ab 19 Uhr und schläft dann bis zum nächsten Morgen durch. Bear ist das absolute Wunderkind, es ist als hätten wir ihn per Computer erstellt.“ Das einzige was jetzt noch zum perfekten Familienglück fehlen würde, wäre eine Traumhochzeit. Liam hat jedoch bereits klargestellt, dass Heiraten für ihn nicht wichtig sei – vielleicht ändert er ja bald noch seine Meinung?