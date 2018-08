Reddit this

Sie hätten das Traumpaar bei "Promi " werden können. Immer wieder schmachtete Chethrin Schulze "Bachelor" an. "Ich finde, der passt so gut zu mir. Vielleicht ist es Bestimmung. Irgendwas ist da. Sowas ist nicht normal. Ich würde ihn nehmen, wie er ist. Wenn er lächelt, muss ich auch lächeln", schwärmte sie noch vor kurzem. Doch Daniel zeigte ihr immer wieder die kalte Schulter. Als sie ihn umarmen wollte, sagte er nur trocken: "Nein. Hör auf. Musst du nicht." Bei so viel "Romantik" sind mittlerweile auch bei der verknallten Chethrin die Schmetterlinge im Bauch verflogen...

Promi Big Brother: Liebes-Fake zwischen Daniel Völz und Chethrin Schulze aufgeflogen!

Chethrin ist enttäuscht von Daniel

In der gestrigen Sendung vertraute sie sich Busenfreundin Katja Krasavice an: "Ich glaube er merkt, dass ich voll abgeturnt bin", sagte sie. "Mich stören vor allem die Kleinigkeiten bei ihm. Zum Beispiel: Er macht sich einen Tee und fragt mich nicht, ob ich einen möchte. Die Tür aufhalten ist auch nicht drin. Ich betrachte die Situation jetzt ein bisschen anders."

Später fand sie dann noch deutlichere Worte: "Ich finde ihn von der Hülle her attraktiv, aber ich muss sagen, dass beziehungstechnisch da nichts geht." Katja konnte Chethrins Frust gut verstehen: "Wenn sie jetzt schon die kleinen Dinge stören, dann bringt das ja auch nichts. Das weiß sogar ich."

Chethrin Schulze: Trauriges Mobbing-Drama

Wenig Hoffnung für Chethrin und Daniel

Ist wirklich alles aus bei dem einstigen "Promi Big Brother"-Traumpaar? "Ich fand ihn ja anfangs richtig toll. Eigentlich voll schade", stellte die Ex-" "-Kandidatin traurig fest. Vielleicht sollte sich Daniel mal mehr ins Zeug legen, um Chethrin wieder umzustimmen...