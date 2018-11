Chethrin Schulze: Enthüllt! Marco Mirwald ist ihr neuer Freund!

"Promi "-Star Chethrin Schulze ist nach etlichen Liebes-Flops wieder verliebt! Erst vor wenigen Tagen verkündete sie die frohe Nachricht auf ihrem -Account.

Chethrin Schulze: "Ja, ich habe einen Freund"

"Mein Postfach ist voll damit. Ja. Ich habe einen Freund", verriet sie. "Werdet ihr kennenlernen, irgendwann mal, wenn ich mich danach fühle." Erst kürzlich postete Chethrin das erste Pärchen-Foto. Auf dem Bild liegen sich die beiden auf einem Weihnachtsmarkt in dem Armen, doch das Gesicht ihres Liebsten ist durch seine Haare verdeckt. "Anonym, aber ich bin glücklich", schrieb sie dazu.

Chethrin Schulze: Erstes Pärchen-Foto mit ihrem neuen Freund!

Marco ist Chethrins neue Liebe

Bisher wollte Chethrin das Geheimnis noch nicht lüften, aber wir wissen, wer der neue Freund ist. Es handelt sich um Marco Mirwald (Instagram: marco_laviva). Laut seinem Profil kommt er aus Dortmund - und ist ein echter Fitnessjunkie. Er postete am gleichen Tag wie Chethrin ein Bild vom Cranger Weihnachtszauber.

Dieses Foto postete Marco vom Weihnachtsmarkt Foto: Instagram/ marco_laviva

Außerdem teilte er seinen Followern vor einigen Tagen mit: "Ich hab mein Wochenende in Berlin verbracht und dort viele schöne Tage erlebt." Berlin ist noch die Heimat von Chethrin. Doch die Blondine schmiedet bereits Umzugspläne. Demnächst will sie nach Nordrhein-Westfalen ziehen. "Ich werde eine Wohnung finden. Ich will am liebsten noch im Dezember umziehen", verkündete sie kürzlich. Etwa um näher bei ihrer neuen Liebe zu sein?