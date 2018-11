Chethrin Schulze: Erstes Pärchen-Foto mit ihrem neuen Freund!

Chethrin Schulze ist wieder vergeben! Nachdem sie lange auf der Suche nach dem Richtigen war, scheint sie ihn endlich gefunden zu haben.

Erstes Pärchen-Foto

Nun postete die 26-Jährige sogar den ersten Pärchen-Schnappschuss. Darauf liegen sie sich glücklich in den Armen, doch das Gesicht ihres Freundes wird von Chethrins Haaren verdeckt. „Anonym, aber ich bin glücklich“, schreibt sie in ihren Hashtags dazu.

Ob ihr neuer Freund wohl auch der Grund ist, warum sie Berlin verlassen und nach Nordrhein-Westfalen ziehen will? „Ich werde eine Wohnung finden. Ich will am liebsten noch im Dezember umziehen", verkündete sie kürzlich. Wir dürfen also gespannt bleiben!