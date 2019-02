Reddit this

Wie geht es Chethrin Schulze?

Diese Frage treibt unzählige Fans um, nachdem die " "-Kandidatin mit einer kryptischen Nachricht auf schockt.

Chethrin Schulze: "Es ist etwas Schlimmes passiert"

In ihrer Instagram-Story beunruhigte das sonst so positiv gestimmte -Sternchen mit einer Verkündung, die die Fans bangen ließ:

"Meine Lieben, es ist etwas Schlimmes passiert (nicht mir). [...] Ich bitte um euer Verständnis, eure Chethrin!"

Auch wenn die Blondine nicht genauer auf die Gründe für ihr alarmierendes Posting einging, so postete sie im Anschluss an ihre Zeilen noch ein kurzes Video mit ihrem Freund Marco Mirwald und versah dies mit einem traurigen Emoji.

In ihrem kurzen Statement sagte Chethrin Schulze zudem ihre Teilnahme an einem Ski-Event in Seefeld ab.

Klar, dass die Fans der "Love Island"-Kandidatin ihrem Idol da mit jeder Menge Unterstützung zur Seite standen.